Nueva encuesta apunta a fuerte caída de apoyo de Orbán a seis semanas de las elecciones

"La ventaja del Tisza ha crecido hasta unos 20 puntos porcentuales entre los votantes que afirman que seguramente participarán en las elecciones", señalaron los responsables del instituto Medián, que registró un apoyo del 55 % para Tisza y del 35 % para Fidesz.

La mayoría de los sondeos vienen registrando un creciente apoyo para Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar, un disidente del régimen de Orbán, que apareció en la política hace poco más de dos años.

Fidesz, con Orbán al frente, gobierna con una mayoría de dos tercios desde 2010 y estas elecciones son las primeras en las que una formación opositora pone en peligro su poder.

Según el sondeo, solo el ultraderechista Nuestra Patria podría superar el umbral del 5 % necesario para entrar en el Parlamento, con 199 escaños.

Eso sí, el 19 % de los ciudadanos con derecho a voto no han decidido aún si participarán en los comicios.

Ninguno de los partidos liberales o de izquierda lograrán, según la encuesta, superar el umbral del 4 %, ya que muchos de sus simpatizantes dicen que votarán a Tisza con tal de desbancar a Orbán del poder tras 16 años.

"Si Medián no se equivoca, las elecciones ya están decididas. Una ventaja tan grande no se puede revertir", comentó el analista Gábor Török en las redes sociales.

El propio Orbán, por su parte, le restó importancia a los resultados de este sondeo, calificando en Facebook al director de Medián como "el mejor humorista" del país.

Poco después de la publicación de los resultados de Medián, otro instituto, Nézőpont -cercano al Gobierno de Orbán- publicó un sondeo que le da a Fidesz un 45 % de los apoyos, frente al 40 % de Tisza.

En la campaña, Orbán asegura que es el único capaz de proteger a Hungría contra una entrada en la guerra de Ucrania, mientras que Magyar critica la corrupción estatal y la mala situación de la sanidad y otros servicios del país.