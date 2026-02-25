ONG critican la inacción de Italia y la UE tres años después de naufragio con 94 muertos

"Ni las instituciones europeas ni el Gobierno italiano se han movilizado para reactivar un mecanismo estable y coordinado de búsqueda y rescate en el Mediterráneo", lamentó MSF en un comunicado.

La organización alertó de que, lejos de reforzarse los rescates tras la catástrofe de 2023, el Gobierno de Italia ha optado por "penalizar y criminalizar todas las iniciativas de la sociedad civil en el mar, obstaculizando los rescates", mientras siguen sin existir alternativas seguras y legales para quienes buscan asilo en Europa.

El director de programas de MSF en Italia, Marco Bertotto, subrayó que "nada ha cambiado" desde la tragedia y que las "muertes masivas" en el Mediterráneo continúan, según recoge un comunicado de la ONG.

Por su parte, la ONG italiana Emergency denunció que las políticas migratorias adoptadas en los últimos años a nivel italiano y europeo han tenido como objetivo obstaculizar la búsqueda y rescate en el mar.

"Las instituciones deberían revisar las políticas migratorias adoptadas hasta la fecha, orientadas a la defensa de las fronteras en lugar de a la protección de los derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida", afirmó en un comunicado.

El naufragio de Cutro se produjo la noche del 25 de febrero de 2023, cuando una embarcación con unos 180 migrantes se hundió a apenas 150 metros de la playa de Steccato de Cutro, causando casi un centenar de fallecidos.

El caso generó una fuerte indignación al revelarse que Frontex, la agencia comunitaria de vigilancia fronteriza, había alertado sobre la embarcación en peligro y, aun así, no se activó ninguna operación de auxilio hasta que los propios vecinos escucharon los gritos de los migrantes pidiendo ayuda.

Actualmente, un proceso judicial iniciado el pasado 30 de enero busca esclarecer posibles responsabilidades en la tragedia.

Cuatro agentes de la Guardia de Finanza y dos militares de la Guardia Costera italiana están acusados de los delitos de naufragio imprudente y homicidio múltiple.

Este tercer aniversario coincide con un nuevo endurecimiento de la política migratoria italiana, marcado por propuestas del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que contemplan la posibilidad de establecer bloqueos navales temporales y aplicar devoluciones inmediatas en las fronteras.

MSF criticó que las iniciativas del Ejecutivo italiano se han centrado en limitar la actividad de las ONG mediante la asignación de puertos de desembarco lejanos, la prohibición de realizar más de un rescate por travesía y la imposición de retenciones administrativas por "presuntas infracciones".

Asimismo, considera que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de la UE prioriza las repatriaciones y el traslado de migrantes a terceros países, lo que, a su juicio, socava el derecho de asilo.