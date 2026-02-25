ONU califica de "alentadora" reunión sobre Sáhara Occidental pero aún "queda trabajo"

El portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, dijo hoy en rueda de prensa que los encuentros, que tuvieron lugar los días 23 y 24 de febrero, "abordaron cuestiones clave, incluida la autodeterminación del pueblo saharaui, tomando como base la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en la resolución 2797 del Consejo de Seguridad".

"Las negociaciones se debatieron en profundidad, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, según la resolución 2797. Esto es alentador, pero aún se requiere un trabajo significativo, incluyendo la cuestión clave de la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, para alcanzar una solución mutuamente aceptable al conflicto", afirmó.

Dujarric puntualizó que se trata del tercer encuentro que copresiden Staffan de Mistura, enviado personal de Guterres, y el embajador estadounidense ante ONU, Michael Waltz, desde enero.

El portavoz destacó que las reuniones contaron con el "apoyo vital" del Asesor Principal para Asuntos Árabes y Africanos del Departamento de Estado estadounidense, Massad Boulos.

Dujarric agregó que, debido a la sensibilidad de las conversaciones, De Mistura ha decidido no ofrecer declaraciones públicas por el momento, y adelantó que habrá más reuniones "según sea necesario".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

Mientras, el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui que incluya tanto la propuesta de autonomía como la independencia.

En noviembre del año pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos y con vistas a lograr una solución "justa, duradera y mutuamente aceptable".

El Consejo prorrogó la misión expresando su apoyo a Guterres y a su enviado personal para que se mantengan negociaciones "sin condiciones previas" tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo "la libre determinación" del pueblo saharaui.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha apoyado públicamente el plan marroquí de autonomía de 2007 para la región.