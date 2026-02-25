Pistorius dice que Alemania está más avanzada de lo que se cree en uso de drones militares

"Estamos en este campo más avanzados de lo que muchos piensan y más que muchos socios", dijo Pistorius a los medios de comunicación tras participar en una reunión de la Comisión de Defensa del Parlamento alemán.

Pistorius apuntó que los drones constituyen un desarrollo militar "extremadamente importante", en particular en la guerra de Ucrania, conflicto en el que predomina el uso de esos sistemas.

"Necesitamos sistemas tradicionales aéreos, terrestres y acuáticos" pero "también tenemos que reforzar las tecnologías de drones tanto para la defensa como para uso de reconocimiento o tener un impacto" en el campo de batalla, dijo, antes de aludir a la importancia de la cooperación con Ucrania.

"Aprendemos mucho de nuestros socios ucranianos por su experiencia en el campo de batalla en lo que respecta a los drones, estamos aprendiendo de ello, hemos lanzado empresas conjuntas y es un campo importante para las Fuerzas Armadas de Alemania", expuso Pistorius.

El pasado 13 de febrero, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió en la ciudad alemana de Múnich de manos de Pistorius el primero de los drones producidos en suelo germano como parte de un proyecto conjunto entre la empresa germana Quantum Systems y la ucraniana Frontline Robotics.

Según datos del Ejército ucraniano, en la guerra de Ucrania, las fuerzas de Kiev logran con drones hasta el 70 % de las bajas que sufre las tropas rusas.