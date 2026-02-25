Presionan a ciudad de California para que ICE deje de entrenar en su campo de tiro

El Concejo de Escondido, al norte de San Diego, debatirá hoy la petición de varios residentes de la urbe para cancelar el acuerdo que ha tenido la policía local con ICE por más de una década.

La concejala Marni Von Wilpert, respaldada por organizaciones y residentes de la ciudad, presentó una petición para impugnar el acuerdo entre ICE y el Departamento de Policía de Escondido por unos 67.500 dólares que cubre tres años.

Unos 200 agentes de ICE pueden practicar tiro al blanco por hasta 20 días a lo largo del año en el centro, que también es alquilado a otras agencias federales.

Al presentar su petición, Von Wilpert dijo que le preocupa "profundamente" la seguridad pública. Sin embargo, advirtió de que las redadas de ICE en la ciudad "no están haciendo" más segura la comunidad.

"Estamos traicionando la confianza depositada en las fuerzas del orden locales. La gente tiene miedo de llamar al 911, miedo de denunciar cuando hay delitos reales en nuestra ciudad y en nuestra región, y por esta razón, les pido que cancelen este contrato con ICE y los mantengan fuera de nuestra ciudad", agregó.

En septiembre pasado, la concejala, del Partido Demócrata, lanzó su candidatura al Congreso de EE.UU. por un puesto tradicionalmente republicano.

Varios asambleístas demócratas se han unido a la petición de terminar con el acuerdo, al igual que miembros de la Junta de Supervisores del condado de San Diego.

El capitán de policía Erik Witholt defendió el acuerdo al señalar al medio especializado Calmatters que los agentes de ICE "realizan su entrenamiento por su cuenta" y los policías locales no los capacitan.

El Concejo de Escondido se reunirá en una audiencia pública esta tarde para discutir la petición.

Escondido tiene un historial de colaboración con las autoridades migratorias permitiendo a los agentes de ICE trabajar en las comisarías y en retenes de tráfico.

La alianza culminó cuando California aprobó en 2017 una ley que limita la colaboración de las policías locales con los funcionarios de inmigración.