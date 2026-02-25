Reino Unido niega haber frenado el plan de entrega de la base de Diego García a Mauricio

Sin embargo, un portavoz del Foreign Office, citado por la agencia oficial británica Press Association (PA), reconoció que el asunto se discute actualmente con Estados Unidos y que la decisión final se tomará teniendo en cuenta su opinión.

"Seguimos en conversaciones con Estados Unidos, y hemos dejado claro que no vamos a seguir adelante sin su apoyo", dijo este portavoz.

Trump ha calificado de "gran error" la entrega de Diego García y de las islas Chagos a Mauricio, y ha conminado directamente al primer ministro Keir Starmer a revocar ese acuerdo, firmado el pasado año y que transfiere a Mauricio la soberanía de las Chagos, garantizando la presencia de bases militares estadounidenses y británicas durante 99 años.

La fuente del Foreign Office puso en duda además la cuestión temporal: "Nunca establecimos un plazo. Los tiempos se anunciarán por los cauces habituales".

La importancia de la isla de Diego García ha crecido ante la eventualidad de un ataque a Irán y la necesidad de EEUU de garantizar bases permanentes en el Océano Índico.