Reino Unido pide a la UE pensar en todo el continente al diseñar su ley 'Made in Europe'

En una rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera, tras la firma del acuerdo de cooperación en materia de competencia, Kyle instó a "enmarcar" este debate "en positivo" porque tanto la UE como Reino Unido tienen un "reto compartido" con "la seguridad económica y la seguridad en general".

El titular británico de Economía afirmó que ambas partes tienen "oportunidades enormes ante sí", sobre todo en sectores de "rápido crecimiento", que la UE y Londres pueden "aprovechar en los próximos años".

"Son oportunidades y conversaciones estimulantes y es desde luego donde creo que debe ser visto y situado el contexto del 'Made in Europe', tanto ahora como también en el futuro", señaló tras ser preguntado si durante su estancia en Bruselas recibió garantías de que la UE incluirá a Reino Unido dentro de esa estrategia con la que quiere privilegiar la industria comunitaria.

La primera normativa en la que la Comisión Europea quiere incluir provisiones 'Made in Europe' es la Ley de Aceleración Industrial, cuya presentación ha sido retrasada ya en varias ocasiones precisamente por las divergencias internas sobre esta cuestión.

Al lado del ministro británico, Ribera prefirió no precisar el contenido de una normativa que está liderando el vicepresidente comunitario para Industria, Stéphane Séjournré, pero recordó que la UE y Reino Unido tienen un acuerdo comercial y aseguró que siempre ha sido partidaria de "la amistad y la cooperación".

"Cada cosa a su debido momento, pero creo que la cosa más importante es que apreciamos y valoramos la importancia de nuestra amistad, cooperación y voluntad para trabajar juntos", expresó.