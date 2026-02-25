República Dominicana mantiene su tasa de interés en 5,25 % anual

El Banco Central dominicano emitió este miércoles un documento en el que informó que se tomó en cuenta, además, que el mecanismo de transmisión de la política monetaria nacional ha estado operando de forma eficiente, lo que ha contribuido a condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias.

La tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permanece en un 5,75 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en un 4,50 % anual, agregó la institución.

"La economía de Estados Unidos se mantuvo resiliente en 2025, con una expansión de 2,2 %; mientras que las proyecciones para 2026 se revisaron al alza a 2,6 %, de acuerdo con el informe anual Consensus Forecasts", dijo el banco.

Destacó que el mercado laboral estadounidense mostró señales de estabilización en enero, mientras que la inflación se moderó a un 2,4 %, aunque permanece por arriba de la meta del 2,0 %.

"En este contexto, los analistas anticipan que se reanudarían los recortes de la tasa de interés de fondos federales a mediados del presente año (en Estados Unidos)", continuó la información.

En el entorno nacional, el Banco Central dijo que los altos precios que ha alcanzado el oro en el mercado internacional contribuyó a un aumento interanual de un 60,9 % durante el año 2025 de las exportaciones de ese metal por parte de República Dominicana.

Asimismo, en el plano local la inflación ha estado sujeta al impacto de fenómenos climáticos, exógenos a la política monetaria, que afectaron los precios de los alimentos.

En ese orden, recordó que la inflación interanual se ubicó en un 4,98 % en enero, situándose en torno al límite superior del rango meta de 4,0 % ± 1,0 % meta.

El Banco Central también aseguró que la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, alcanzando un 4,89 % interanual en enero, afectada por efectos de segunda vuelta asociados al incremento de precios de los alimentos.

"Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se refleja en un bajo nivel de percepción de riesgo país", dijo el documento oficial.