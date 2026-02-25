Rubio invita a Trinidad y Tobago y Guyana a cumbre con líderes latinoamericanos en Florida

"Hemos hablado con él sobre Haití, sobre Cuba y, por supuesto, sobre los compromisos con Venezuela de cara al futuro", declaró en una rueda de prensa Persad-Bissessar, tras su reunión con Rubio en el marco de la conferencia anual de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se celebra en San Cristóbal y Nieves.

Asimismo, la mandataria trinitense explicó que acordó con Rubio fortalecer la cooperación en materia de energía y de seguridad.

"Hemos hablado sobre la reapertura de la refinería Petrotrin. Como saben, nos hemos tomado muy en serio la reapertura de esa refinería, y el secretario ha accedido a ponernos en contacto con su Departamento de Energía", precisó Persad-Bissessar.

En este contexto, la primera ministra de Trinidad y Tobago afirmó que el Banco Africano también pidió una reunión sobre este tema y varios Estados de la Caricom solicitaron reuniones bilaterales.

"Se ha comprometido a que el día 7 (de marzo), cuando nos reunamos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se darán más detalles sobre varios de los temas que he planteado hoy con él", subrayó la mandataria trinitense.

Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado que Rubio elogió a Trinidad y Tobago por ser "un sólido socio" y reconoció el apoyo público de la primera ministra Persad-Bissessar a las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe.

"El secretario Rubio y la primera ministra Persad-Bissessar reiteraron el compromiso de ambos Gobiernos con la seguridad energética en nuestra región, la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego, y la profundización de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago", esgrimió el documento del Gobierno estadounidense.

Rubio se reunió con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien confirmó haber recibido también una invitación al encuentro de marzo en Miami, aunque todavía no se han hecho públicos los detalles de la cumbre.

A inicios de marzo, el Gobierno de Estados Unidos organizará un encuentro en la Florida con líderes afines de Latinoamérica, entre los que se incluyen los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña.

En una breve declaración a los periodistas, el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, dijo que Rubio dialogó con los líderes caribeños sobre el fortalecimiento de la cooperación regional en materia de seguridad para combatir la delincuencia transnacional y poner fin a la inmigración ilegal.

La región de Latinoamérica y el Caribe es uno de los puntos de mira de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato, marcado por el viraje en la postura hacia Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero pasado, y el aumento de la presión contra Cuba.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.