Suecia endurecerá la legislación para aumentar las expulsiones de inmigrantes con delitos

La reforma -que con el apoyo del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) tiene la mayoría necesaria en el Parlamento- establece que todos los extranjeros condenados a penas de prisión sean expulsados como regla general y no solo aquellos sentenciados a un mínimo de seis meses como hasta ahora.

El Ejecutivo encabezado por el conservador Ulf Kristersson pretende también reducir la importancia del vínculo con Suecia del condenado a la hora de estudiar su expulsión y aumentar el plazo de la prohibición para poder regresar al país, volviéndolo indefinido en algunos casos.

"Demasiados pocos delincuentes extranjeros han sido condenados a la expulsión. Ha habido un fallo sistémico", dijo en rueda de prensa el ministro de Inmigración sueco, Johan Forssell.

El Gobierno considera que el número de sentencias de expulsión apenas ha aumentado desde la anterior reforma de las leyes en 2022 y calcula que con las nuevas medidas pasará de las 500 anuales de ahora a 3.000.

"Los que vienen a Suecia y cometen delitos abusan de la hospitalidad sueca y deben ser expulsados. Se trata en último término de defender a las víctimas y a todos los que cumplen con su deber. Paso a paso hacemos una política migratoria más justa", afirmó Forssell.

El plan de las autoridades suecas es que las nuevas reglas entren en vigor a partir del próximo 1 de septiembre.

Desde la llegada al poder hace cuatro años de una coalición de derecha, con el apoyo extraparlamentario del SD, Suecia ha endurecido su política de inmigración, siguiendo una línea similar a la de vecina Dinamarca, precursora en Escandinavia de una línea férrea en ese área.