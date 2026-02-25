Suiza dará una ayuda de 54.800 euros a cada afectado por el incendio de Crans-Montana

Ginebra, 25 feb (EFE).- El Gobierno helvético entregará una ayuda de 50.000 francos suizos (54.800 euros) a todos los heridos que hayan sido hospitalizados y a familiares de los fallecidos en el incendio ocurrido en el bar "Le Constellation" de Crans-Montana la pasada Nochevieja, según anunció en un comunicado este miércoles.