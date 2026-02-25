Trump dice que Irán sigue sin renegar de un "arma nuclear" y que "nunca lo permitirá"

"Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas, en particular las nucleares. Sin embargo, siguen empezando de cero", indicó Trump.

El presidente de Estados Unidos apeló a la Operación Martillo de Medianoche, que el pasado 22 de junio de 2025 atacó las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, para recordar que Estados Unidos ya actuó contra el programa iraní.

"Lo aniquilamos, y quieren empezar de nuevo", aseguró.

En un momento en que Estados Unidos mantiene el despliegue militar en torno a Irán más importante en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 2003, el presidente de Estados Unidos aseguró que "nunca tendrán un arma nuclear".

A pocas horas de que las delegaciones de EE.UU. e Irán se reúnan en Ginebra para intentar llegar a una solución diplomática, Trump aseguró que Washington quiere llegar a un acuerdo, pero que aún no ha escuchado "esas palabras secretas: nunca tendremos un arma nuclear".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia. Pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es, con diferencia, tenga un arma nuclear", concluyó Trump.