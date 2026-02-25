Un sismo de magnitud 4,6 sacude la zona fronteriza entre China y Birmania

El seísmo se produjo a las 11:15 hora local (03:15 GMT) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial.

El epicentro se localizó en un área del citado condado, a unos 35 kilómetros de la frontera con Birmania, y a unos 500 kilómetros de la capital provincial, Kunming.

Según el registro oficial, en los últimos cinco años se han producido 53 terremotos de magnitud superior a 3 en un radio de 200 kilómetros en la zona.

En Yunnan, con una superficie comparable a la de Paraguay y 47 millones de habitantes, se registraron unos 2.900 damnificados y el derrumbe de más de 800 viviendas por el terremoto que golpeó Birmania en marzo del año pasado, que dejó más de 3.600 muertos en dicho país.