Venezuela incauta 2,8 toneladas de marihuana en un estado fronterizo con Colombia

"Incautadas 2.8 toneladas de marihuana en el estado Zulia. Tras un trabajo de inteligencia, los funcionarios del Cuerpo de Operaciones Estratégicas, Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana realizaron el hallazgo de 107 fardos", dijo este martes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en un mensaje en Telegram.

La incautación se dio en el municipio Guajira gracias a un "arduo" trabajo de investigación entre los cuerpos de seguridad, añadió VTV sin precisar cuándo se hizo el decomiso.

El canal estatal compartió imágenes de funcionarios de la GNB y la Policía desenterrando en una zona arenosa y aparentemente desolada grandes paquetes.

Venezuela incautó en 2025 alrededor 70 toneladas de droga, según indicó en diciembre el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El país mantuvo un amplio despliegue de combate al tráfico de drogas durante el segundo semestre del año en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que acusaba al presidente Nicolás Maduro de supuestamente liderar una red de narcotráfico y que Caracas denunciaba como un plan para derrocar el Gobierno.

El 3 de enero de este año, Estados Unidos capturó a Maduro en un ataque militar en Caracas y otros tres estados cercanos y tras su detención estableció acercamientos con la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela y Estados Unidos acordaron el pasado 19 de febrero combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, según informó entonces el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.