Vicepresidente de EE.UU. insiste en que Washington prefiere solución negociada con Teherán

"Tenemos que llegar a una posición en la que Irán, el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, no pueda amenazar al mundo con terrorismo nuclear. Y es muy sencillo. Creo que la mayoría de los estadounidenses entienden que no se puede permitir que el régimen más desquiciado y perverso del mundo tenga armas nucleares", explicó hoy Vance en una entrevista con la cadena Fox News.

"Eso es lo que el presidente (Donald Trump) está logrando. Ese es nuestro objetivo y él intentará lograrlo diplomáticamente", afirmó el vicepresidente.

El propio presidente Trump dijo ayer durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso que su preferencia "es resolver este problema mediante la diplomacia", aunque al mismo tiempo reafirmó que nunca permitirá que Teherán "tenga un arma nuclear".

"El presidente tiene otras herramientas a su disposición para garantizar que esto no suceda. Ha demostrado su disposición a usarlas, y espero que los iraníes se lo tomen en serio en sus negociaciones de mañana, porque eso es sin duda lo que el presidente prefiere", añadió hoy Vance en referencia a las negociaciones previstas mañana en Ginebra.

El jueves en la ciudad suiza volverán a darse cita una delegación de EE.UU., encabezada previsiblemente por el enviado especial Steve Witkof y el yerno de Trump Jared Kushner, y otra de Irán, con el canciller Abás Araqchí al frente, para tratar de negociar una salida a la actual crisis marcada por la masiva presencia militar de Washington en el entorno del país persa.

EE.UU. mantiene en la región su mayor despliegue militar desde la guerra de Irak en 2003, que incluye la presencia de dos portaaviones y el movimiento de aviones de combate, como parte de su estrategia para presionar a Irán.