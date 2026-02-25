Wall Street abre en verde pendiente de los resultados de Nvidia

Nueva York, 25 feb (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, crecía un 0,44 % mientras los inversores estudian atentamente el impacto del auge de la inteligencia artificial (IA) a la espera de los resultados del gigante de chips Nvidia, que dará a conocer al cierre de la jornada.