Wall Street cierra en verde y Nasdaq sube un 1,26 % a la espera de resultados de Nvidia

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 307 puntos, hasta los 49.482 enteros; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,81 %, hasta las 6.946 unidades, y el tecnológico Nasdaq creció un 1,26 %, hasta 23.152 enteros.

El sector de la IA volvió a mostrar signos de recuperación después de la venta masiva de acciones provocada por la preocupación por el impacto que tendrá su desarrollo en diferentes sectores.

Las acciones de Nvidia, diseñador de chips en el centro de la carrera por liderar el IA, subieron un 2,71 % al cierre de la jornada, minutos antes de publicar sus resultados.

Otras compañías tecnológicas como Palantir o Western Digital también crecieron un 5,35 % y un 7,53 %, respectivamente.

Las acciones de Microsoft también sumaron un 2,96 %

La publicación unas previsiones más débiles de lo esperado hicieron que los títulos del proveedor de software Workday cayeron durante la jornada, aunque finalmente cerró un 2,25 % más alto.

Por otro lado, las acciones de Netflix crecieron un 6,17 % después de que Warner Bros. Discovery (WBD) valorara positivamente la nueva propuesta de compra de Paramount Skydance (PSKY), que elevó su oferta hasta los 31 dólares por acción para intentar competir con el acuerdo con la plataforma. Por el momento, WBD mantiene su apoyo al acuerdo con Netflix.

Los títulos de PSKY cayeron un 2,21 %.

El oro perdió un 1,39 %, hasta los 56,17 dólares la onza y la plata un 1,99 %, hasta los 89,885.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas bajó un 0,32 %, hasta los 65,42 dólares el barril, lastrado por un aumento semanal en las reservas comerciales de crudo de EE.UU. y las continuas tensiones entre la Administración de Donald Trump e Irán.