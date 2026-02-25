Xi y Merz se reúnen en Pekín para limar asperezas bilaterales en comercio y seguridad

El encuentro tuvo lugar en la residencia estatal de Diaoyutai, después de que Merz se entrevistara con el primer ministro chino, Li Qiang, informó la cadena estatal CCTV.

Se trata de la primera visita de Merz a China como canciller y tiene lugar tras el reciente paso por Pekín de otros líderes europeos como los de Francia, Irlanda, Finlandia o España, y en medio de una creciente fractura en las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

La visita se produce además en un momento en el que Berlín busca reducir los riesgos derivados de su dependencia económica de China sin apostar por un "desacople", una opción que Merz calificó de "error" antes de partir hacia Pekín.

El canciller defendió entonces un "diálogo entre iguales" y avanzó que abordaría cuestiones como las sobrecapacidades industriales y las restricciones chinas a la exportación de materias primas estratégicas.

China fue en 2025 el principal socio comercial de Alemania, con un volumen de intercambios de 251.800 millones de euros, según datos oficiales alemanes.

Merz llegó acompañado de una delegación empresarial de cerca de 30 directivos de grandes grupos industriales, entre ellos Volkswagen, Siemens o BMW.

En el plano internacional, se espera que ambos dirigentes traten la guerra en Ucrania y otros asuntos de seguridad.

Antes de partir hacia Pekín, el canciller instó a China a utilizar su influencia para contribuir a una solución política del conflicto, mientras que las autoridades chinas han reiterado que no son parte en la cuestión y defienden una postura que califican de "objetiva e imparcial".

Tras completar su agenda en la capital china, Merz tiene previsto desplazarse este jueves a Hangzhou (este), uno de los polos logísticos y tecnológicos del país, donde mantendrá encuentros con autoridades locales y representantes empresariales antes de regresar a Alemania.