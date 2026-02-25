Zelenski anuncia reunión económica mañana con EE.UU. y más contactos con Rusia en marzo

Ucrania estará representada en la reunión del jueves en Suiza por el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y por el ministro de Economía del país, Oleksí Sobolev, que hablarán "con detalle" con los emisarios de Washington: Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según la agencia ucraniana Interfax, Witkoff ya había anunciado el martes que se reuniría el jueves con Umérov en Ginebra.

"La primera cuestión será el 'Paquete de Prosperidad', el paquete de reconstrucción de Ucrania se abordará con detalle", dijo Zelenski sobre el contenido de esta reunión en un mensaje de voz enviado al grupo de Whatsapp de los periodistas que cubren la actualidad ucraniana.

Ucrania aspira a firmar con estadounidenses y europeos un acuerdo que garantice inversiones extranjeras tras la guerra para reconstruir Ucrania y dar impulso a su economía, que se ha visto gravemente afectada por la invasión rusa.

Sobre la próxima reunión a tres con estadounidenses y rusos, Zelenski explicó en ese mismo mensaje que debe producirse el mes que viene.

"Será, a nuestro modo de ver, a principios de marzo", dijo Zelenski, quien en un principio esperaba que la próxima ronda de contactos tuviera lugar este mismo mes.

Zelenski reafirmó, como ya había explicado en la víspera, que espera que en este nuevo encuentro trilateral se acuerde como mínimo un nuevo intercambio de prisioneros.