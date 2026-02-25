Zelenski habla con Trump, Witkoff y Kushner sobre la reunión bilateral del jueves

“Hemos hablado de las cuestiones que nuestros representantes abordarán mañana en Ginebra durante la reunión bilateral, así como los preparativos para la próxima reunión de los equipos negociadores al completo en un formato trilateral a comienzos de marzo”, escribió Zelenski en redes sociales al anunciar la llamada.

El negociador ucraniano Rustem Umérov y un equipo de especialistas económicos tiene previsto reunirse el jueves en Ginebra con Witkoff y Kushner para avanzar en el acuerdo económico con el que Ucrania aspira a asegurarse inversiones estadounidenses en la posguerra.

En la cita de Ginebra también se hablará de la próxima reunión trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses para buscar una salida negociada a la guerra. Zelenski ya adelantó anteriormente que esta nueva reunión a tres se celebraría a principios de marzo.

Ucrania espera que sirva para concretar un gran intercambio de prisioneros de guerra y también una reunión entre Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar hacia la paz.

“Esperamos que esta reunión cree una oportunidad para pasar a las conversaciones a nivel de líderes”, dijo en su mensaje sobre la llamada con Trump Zelenski, que en anteriores ocasiones se había mostrado abierto a que el presidente estadounidense también participe en el encuentro con Putin que el líder del Kremlin ha rechazado hasta el momento.

En este mensaje en redes sociales Zelenski también dio las gracias a Trump porque EE.UU. siga vendiendo a Ucrania armamento que pagan los socios europeos de Kiev. Zelenski destacó en particular la importancia de los medios de defensa aérea que le llegan de EE.UU. a la hora de repeler los ataques rusos.

Según ha declarado a los periodistas que cubren la actualidad ucraniana un asesor de Zelenski, su conversación con Trump, Witkoff y Kushner duró una media hora.