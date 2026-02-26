África se estanca en la lucha contra la malaria: concentra el 96% de las muertes mundiales

“Esperábamos una disminución significativa de los casos y aspirábamos a la eliminación para 2030, sin embargo la tendencia actual muestra una meseta”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya.

De acuerdo con Kaseya, el CDC de África ha tomado medidas como la fabricación local de diagnosis, vacunas y mosquiteros tratados con insecticidas, mejorado la capacidad de diagnóstico y vigilancia genómica y llevado a cabo un mecanismo de compras conjuntas para garantizar que todos los países miembros tengan acceso a los productos contra la malaria.

“Sin embargo, existen desafíos como la resistencia a los medicamentos y a los insecticidas, así como el cambio climático, que está ampliando las zonas afectadas”, añadió Kaseya.

Los grupos más vulnerables siguen siendo los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas. Actualmente solo nueve de los 55 países africanos están libres de malaria y se espera que Guinea Ecuatorial sea el próximo para antes de 2030.

Cabo Verde y Egipto fueron los últimos países en haber sido certificados como libres de malaria en 2024, seguidos por Argelia, Lesoto, Seychelles, Libia, Túnez, Marruecos y Mauricio, que fue el primero en ser certificado en el continente como libre de la enfermedad en 1973.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La malaria es endémica en el África subsahariana, sobre todo en zonas con altas temperaturas y precipitaciones, condiciones ideales para la proliferación del mosquito Anopheles, transmisor del parásito.

La región central del continente -al norte y sur del ecuador- presenta la mayor incidencia, donde influyen el clima tropical, los desplazamientos de población y las dificultades de acceso a medidas preventivas.

Aunque el sur de África está comparativamente menos afectado, sigue siendo altamente vulnerable debido a las condiciones climáticas, los movimientos transfronterizos de población y los brotes localizados en zonas de alto riesgo.