Al menos cinco muertos en un ataque yihadista contra una mezquita en Nigeria

"El ataque fue una represalia por parte de presuntos elementos terroristas de Lakurawa tras una emboscada fallida contra tropas adscritas a la 8.ª División (del Ejército de Nigeria)", afirmó el oficial de Relaciones Públicas de la Policía del estado de Kebbi, Bashir Usman, según recogieron medios locales.

La matanza tuvo lugar este miércoles, cuando los terroristas abrieron fuego de forma indiscriminada contra las personas que se encontraban rezando en el templo.

Aunque el número confirmado de fallecidos oficialmente es de cinco, medios locales aseguraron que una sexta víctima fue enterrada en base al ritual islámico.

El atentado es una respuesta a la muerte de otros cinco miembros de este grupo el pasado lunes, cuando intentaron emboscar a un convoy del Ejército de Nigeria cerca de las colinas Mayama, en el mismo estado de Kebbi, según la Policía.

Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), suele cometer atentados en los estados noroccidentales de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esos se suman a los del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Además, Nigeria anunció la semana pasada el despliegue de un centenar de militares estadounidenses en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral destinado a reforzar la lucha antiterrorista.