Alemania deporta a veinte delincuentes afganos en virtud de un acuerdo con los talibanes

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, los deportados son hombres con obligación de abandonar el país y que han cometido delitos en Alemania, entre otros de tipo sexual, así como de lesiones físicas y relacionados con drogas.

El comunicado subraya que en los últimos meses el ministerio ha trabajado intensamente para hacer posible la repatriación directa a Afganistán sin ayuda de terceros países y que el vuelo chárter de este jueves, entre Leipzig y Kabul, es el primero en virtud de este acuerdo para la devolución regular a ese país.

"La deportación de delincuentes es un elemento central del control, rumbo y claridad en la política migratoria. Nuestro acuerdo crea una base fiable para las deportaciones directas y permanentes a Afganistán. A nuestra sociedad le interesa que los delincuentes abandonen nuestro país. Por eso actuamos de manera consecuente y ampliamos las deportaciones paso a paso", declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

En septiembre pasado, Dobrindt había confirmado conversaciones técnicas con representantes del régimen talibán para la deportación regular de criminales afganos a su país de origen y señalado que organizar devoluciones con la ayuda de terceros países "no puede ser la solución permanente".

En su momento, Dobrindt rechazó que estas conversaciones con representantes afganos equivalgan a legitimar el régimen talibán al afirmar que "no se trata de un reconocimiento diplomático, en absoluto, sino de aprovechar los contactos para hacer posibles las deportaciones".