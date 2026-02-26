American Airlines invertirá 1.000 millones de dólares para ampliar el Aeropuerto de Miami

Los trabajos, que comenzarán en 2027 y concluirán en 2030, añadirán 17 puertas de embarque en la terminal D del aeropuerto para rutas internacionales, además de conexiones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para la revisión de documentos.

La remodelación también incluirá nuevas opciones de comida y compras, así como un "sistema mejorado" de manejo de equipaje, informó el Condado de Miami-Dade, que administra el aeropuerto, en un comunicado.

"La expansión es una de las mejoras más monumentales de servicio al cliente dentro de nuestro plan de modernización del aeropuerto sin precedentes, lo que transformará la experiencia del pasajero en MIA desde la cabina hasta la calle dentro de los próximos cinco años", afirmó Daniella Levine Cava, alcaldesa del Condado.

La funcionaria enmarcó el anuncio de American Airlines dentro del plan de inversión del condado de 9.000 millones de dólares para el aeropuerto, el segundo con más visitantes internacionales de Estados Unidos y el que tiene más vuelos a Latinoamérica y el Caribe.

Por otro lado, American Airlines busca ampliar sus operaciones al prever "su mayor itinerario de verano en la historia este año", al operar más de 380 vuelos diarios desde MIA a 155 destinos en 45 países.

"Esta inversión, junto a nuevos salones prémium y nuevas rutas, refleja nuestro compromiso compartido con el Condado de Miami-Dade y el aeropuerto para asegurar que Miami permanezca como la entrada preeminente de Estados Unidos a Latinoamérica", declaró el director general de empresa aérea, Robert Isom, en un comunicado.

En general, el cargamento internacional subió un 13,6 % anual en 2025 en MIA, líder del comercio extranjero de Estados Unidos, lo que marcó el sexto récord anual consecutivo, pero el transporte de pasajeros cayó 1 % a 55,3 millones, en medio de una reducción del 2 % en viajes nacionales en todo Norteamérica.