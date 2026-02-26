Argentina capta otros 100 millones de dólares en subasta de un nuevo bono de deuda

Según informó la Secretaría de Finanzas, este jueves recibió ofertas por 348 millones de dólares para el muevo bono, con vencimiento en octubre de 2027 y un rendimiento del 5,89 % anual.

Este miércoles, en la primera ronda de la subasta de este nuevo título, el Tesoro logró captar 150 millones de dólares.

Entre las dos rondas, el total de fondos captados asciende a 250 millones de dólares.

La decisión de lanzar este nuevo título fue anunciada el lunes pasado, cuando el Tesoro informó que licitará este bono en dólares dos veces por mes, como parte de las subastas programadas en el mercado doméstico.

El objetivo del programa de emisión de este título es obtener financiación por 2.000 millones de dólares para hacer frente parcialmente en julio próximo a pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense por un total de 4.393 millones de dólares.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 11 de marzo.