Asia y el Mediterráneo fueron las rutas más letales para los migrantes en 2025, según OIM

La cifra global supone un descenso del 16 % con respecto a 2024, aunque la OIM advierte que esa bajada podría deberse en realidad a problemas para elaborar estadísticas cada vez más completas, por la falta de financiación de la agencia y otros actores humanitarios que llevan a cabo un seguimiento de estas peligrosas rutas.

Más de 3.000 de las muertes y desapariciones se registraron en Asia, donde un gran número de las víctimas (1.540) fueron afganos que huían de su país, y también destacaron los alrededor de medio centenar de etíopes que perdieron la vida o desaparecieron intentando llegar a países del Golfo Pérsico a través del Mar Rojo.

En segundo lugar en cuanto a letalidad se situaron las rutas del Mediterráneo, donde al menos 2.108 migrantes murieron o desaparecieron, mientras que en la travesía por el Atlántico en dirección a las Canarias las víctimas confirmadas fueron 1.047.

Aunque estas cifras suponen descensos con respecto a años anteriores, la OIM subraya que la cifra real de víctimas seguramente es mucho mayor, ya que se reportaron al menos otras 1.500 desapariciones en el mar que no pudieron ser verificadas debido al acceso limitado a información sobre rescates.

La agencia de Naciones Unidas también advierte que 2026 podría ser un año especialmente letal para los migrantes en las rutas mediterráneas, ya que sólo en los dos primeros meses del año los muertos y desaparecidos superan los 600.

"La continua pérdida de vidas en las rutas migratorias es un fracaso global que no podemos aceptar como algo normal", valoró la directora general de la OIM, Amy Pope, quien subrayó que "estas muertes no son inevitables".

"Cuando no hay acceso a rutas seguras, la gente se ve forzada a peligrosas travesías y cae en manos de traficantes y contrabandistas", señaló.

La OIM pide a Gobiernos y otros actores internacionales que actúen con urgencia para coordinar mejor las operaciones de búsqueda y rescate, desmantelar las redes criminales que trafican con los migrantes y expandir las rutas seguras para que la gente no caiga en sus manos.