Bolivia y CAF firmarán contratos para financiar plantas solar y de tratamiento residual

La firma de los documentos fue anunciada en una comparecencia conjunta ante los medios que hicieron el presidente Paz y Díaz-Granados tras reunirse en la casa de Gobierno en La Paz.

En el evento, Díaz-Granados mencionó que durante su visita, viajará junto al mandatario a la región sureña de Tarija y también estarán en el salar de Uyuni, uno de los principales destinos turísticos del país situado en el departamento andino de Potosí (suroeste) que, además, contiene la mayor reserva del litio boliviano.

En Tarija se anunciará la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que en Uyuni se firmará el contrato de financiación de la planta solar "más grande" del país, que se construirá en la provincia Sud Chichas de Potosí.

"Vamos a poder avanzar en los sueños de los bolivianos. La razón y la existencia del banco es justamente esa, ayudar a que los sueños de los bolivianos se hagan realidad con la inspiración suya (de Paz), de su Gobierno y el concurso y la compañía nuestra", manifestó el presidente de CAF.

Díaz-Granados también entregó al mandatario el Documento Estrategia País, que ratifica el acuerdo financiero anunciado en noviembre por hasta 3.100 millones de dólares para Bolivia hasta el año 2030, recursos que el banco quiere que "vayan a activar el crecimiento económico del país".

Mencionó que, de ese monto, ya fueron aprobados y desembolsados los primeros 500 millones de dólares y que esa cifra próximamente llegará a 918 millones de dólares que financiarán programas de infraestructura.

A su turno, Paz destacó que su Gobierno busca integrar al país mediante "una serie de compromisos" con CAF y "con otros organismos internacionales" bajo la filosofía de que "todo aquello que genere un crecimiento, un desarrollo de la patria es bienvenido".

"La CAF es la casa donde Bolivia vuelve sin discursos ideológicos, sin tapujos, sin complejos y con las ganas de querer crecer", sostuvo el mandatario, que fue investido presidente en noviembre pasado.

Paz también señaló que la financiación de CAF se empleará en proyectos de infraestructura vial, turismo y créditos con enfoque de género, entre otros.

El gobernante instó al Parlamento a aprobar estos créditos y a acompañar y "fiscalizar" el proceso de ejecución de las obras que se financien con estos recursos.

Díaz-Granados arribó el miércoles en la noche a la ciudad oriental de Santa Cruz y esta mañana se trasladó a La Paz.

Además de los viajes ya anunciados, en su agenda, que se extenderá hasta el sábado, están previstas una visita a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y también una reunión con empresarios en Santa Cruz, que es la región más poblada y el motor económico del país.