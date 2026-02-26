Bruselas propone perseguir el uso de la impresión 3D para la producción ilícita de armas

La directiva planteará definiciones comunes de delitos cometidos con armas de fuego y penas asociadas, así como una mayor cooperación entre los Estados miembros y mejoras en la recopilación y utilización de datos para una mayor armonización.

Las armas de fuego ilícitas "representan una amenaza grave para la seguridad pública, lo que facilita el terrorismo, la delincuencia organizada, la violencia de bandas y otros delitos graves", según explicó la Comisión en un comunicado.

"El uso compartido en línea de planos impresos en 3D acelera la fabricación ilícita y también una aplicación estricta de la Ley de Servicios Digitales es fundamental para combatir las armas ilegales en línea", dijo la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

La propuesta fomentará su armonización y pretende mejorar la eficacia de la aplicación de la ley contra los delitos relacionados con las armas de fuego que hará que las investigaciones y los procesamientos sean más eficaces y refuercen la capacidad de las fuerzas del orden para responder a las amenazas emergentes.

El tráfico, la fabricación o la posesión de armas de fuego ilícitas, componentes y munición, y la falsificación contarán con definiciones y sanciones armonizadas en todo el territorio comunitario.

También se buscará penar la retirada, alteración o falsificación ilícita de las marcas obligatorias que identifican de manera única a las armas de fuego y a sus componentes esenciales que sirven como "etiqueta de identidad" durante su ciclo de vida.

"Las armas de fuego ilícitas siguen siendo una amenaza muy grave para la seguridad interna. Anualmente, causan 1.300 muertes en Europa. Armas de fuego ilícitas alimentan la violencia de pandillas, robos y otros delitos", sostuvo Virkkunen.

La directiva además pone el foco en la creación ilícita, adquisición, posesión y difusión de planos para la impresión 3D de armas de fuego, lo que la Comisión consideró "una nueva y creciente amenaza para la seguridad" de la UE.

Los Estados miembros deberían establecer un límite máximo de penas para las infracciones relacionadas con las armas de fuego de al menos dos años de prisión por la creación, adquisición, posesión y difusión de planos 3D, y de al menos cinco años por la posesión de armas de fuego ilícitas, componentes esenciales y municiones.

En el caso del tráfico y fabricación de armas de fuego ilícitas, las penas mínimas se situarán en los 8 años.

En la legislación se contempla además la creación de un "punto focal nacional para las armas de fuego" que permita la cooperación operativa entre los Estados miembros, por ejemplo para el rastreo y la incautación de las armas objeto de tráfico a través del territorio comunitario.

Los centros nacionales de coordinación en materia de armas de fuego también deberían reunir los datos necesarios para crear una imagen periódica de la amenaza y servir como punto de contacto para la cooperación en foros internacionales.

También se propusieron nuevas medidas para mejorar la recogida y normalización de los datos disponibles sobre las armas de fuego que incluyen un conjunto mínimo de datos para registrar las armas de fuego incautadas por la policía u otras autoridades competentes.

"Esto permitirá una mejor estimación del alcance y la escala del tráfico ilícito de armas en la UE. El conjunto de datos se desarrolló en estrecha colaboración con los profesionales y contiene información básica como el modelo y tipo de arma de fuego", explicó la Comisión.

La Comisión trabajará ahora tanto con el Consejo de la UE como con el Parlamento Europeo para "facilitar un acuerdo rápido sobre la propuesta".