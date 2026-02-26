Bruselas publica el tratado que define el estatus de Gibraltar tras el Brexit

Este tratado entre la UE y el Reino Unido viene a completar el marco legal de las relaciones entre ambas partes tras el Brexit, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas, y su principal objetivo es "promover la prosperidad" de todos los territorios implicados, según el Ejecutivo comunitario.

Para ello, el texto prevé eliminar todas las barreras físicas, controles y chequeos sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, al tiempo que se preservan el espacio Schengen, el mercado único de la UE y la unión aduanera.

Una de las consecuencias más visibles será la desaparición de la verja física que separa desde hace más de un siglo el Peñón de la Línea de la Concepción (Cádiz), lo que facilitará el tránsito diario de unas 15.000 personas y afectará a una población de alrededor de 300.000 ciudadanos en la zona.

Además, se establecerán controles fronterizos duales en el puerto y el aeropuerto de la colonia británica. Los controles Schengen serán realizados por España, mientras que los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora. Este modelo busca garantizar la integridad del área Schengen sin introducir una “frontera dura” en el paso terrestre.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, se aplicarán principios de imposición indirecta en Gibraltar, incluyendo el tabaco, con el fin de evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad regional. El documento contempla una convergencia fiscal progresiva en determinados ámbitos.

El proyecto de texto legal deja de lado la disputa sobre la soberanía del Peñón y salvaguarda las posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción, tal y como pactaron todas las partes en junio de 2025, en un acuerdo político que calificaron de "histórico".

Este documento pasará ahora a manos del Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros, que procederá con los pasos necesarios para la firma y conclusión del acuerdo.

También el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento, así como el órgano legislativo británico, mientras que el texto no pasará por el Congreso de los Diputados al no ser España parte firmante del tratado, compuesto de 336 artículos y 43 anexos.

El Gobierno español sí fue una de las partes negociadoras del pacto político en el que se basa el documento, alcanzado el pasado verano, casi una década después del referéndum que decidió la salida de la UE del Reino Unido y cuatro años y medio tras el 'Acuerdo de Nochevieja', en el que se perfiló el encaje de la colonia británica tras el Brexit.