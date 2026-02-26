Cancillería mexicana se reúne con EE.UU. para fortalecer el combate al tráfico de drogas

En una publicación en redes sociales, la SRE detalló que este encuentro se realizó junto con la directora de la ONDCP, Sara Carter, quien en días previos mantuvo una reunión con autoridades militares y de seguridad en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, tras el operativo del 22 de febrero en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con la visita de la “zar antidrogas” y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la cancillería reafirmó el reforzamiento de la “cooperación bilateral para el intercambio de buenas prácticas”, enfocadas a la prevención del consumo de drogas, pero también del combate al tráfico del fentanilo y “otras drogas sintéticas”, así como la venta ilegal de armas.

La SRE destacó que este intercambio y el seguimiento de las estrategias bilaterales, basadas en el "respeto irrestricto a la soberanía", ha permitido “debilitar las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

Por su lado, la ONDCP compartió en su cuenta de X el motivo de este encuentro enmarcado en avanzar en los esfuerzos del combate al tráfico de drogas.

El pasado martes, Carter se reunió con máximas autoridades federales de seguridad, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, para enfatizar que Estados Unidos trabaja “día y noche” con México para “eliminar” a los carteles y el tráfico de droga.

Fue así que la representante de la ONDCP y Johnson felicitaron a México por la “operación exitosa” contra Oseguera Cervantes, uno de los capos mexicanos más buscados por ambos países.