Cemex adquiere a fabricante de estuco Omega para reforzar expansión en EE.UU.

En un comunicado, Jaime Muguiro, director general de Cemex, señaló que la transacción “está alineada” con la estrategia de crecimiento de la empresa en Estados Unidos.

Esto, debido a que les permite expandirse “en el mercado de estuco a través de una plataforma eficiente en capital, con sólidas sinergias estratégicas que se conjugan de manera significativa con nuestras instalaciones de cemento, agregados y aditivos en el oeste de Estados Unidos”, indicó.

La compañía recordó que Omega Products International es un fabricante líder de estuco en esa región y genera un flujo de operación cercano a los 23 millones de dólares anuales.

La adquisición incluye el portafolio de productos de Omega y sus cuatro plantas de producción ubicadas en California, Nevada y Colorado, lo que permitirá generar sinergias con las operaciones actuales de Cemex en Estados Unidos.

Muguiro agregó que “el liderazgo de mercado de Omega y su portafolio especializado acelerarán la creación de valor y fortalecerán las relaciones con actores clave del ecosistema de la construcción”.

Por su parte, el director general de Omega Products International, Todd Martin, señaló que la empresa inicia una nueva etapa de crecimiento con la integración a Cemex.

“Cemex nos brindará acceso a una base de clientes más amplia, así como a extensas capacidades logísticas y de Investigación y Desarrollo, lo que acelerará nuestra expansión en el mercado”, indicó.

Cemex explicó que el mercado de morteros en Estados Unidos crece a un ritmo superior al del sector de la construcción en general, mientras que el estuco contribuye a mejorar la eficiencia constructiva, el ahorro de energía y la durabilidad de las edificaciones.

La empresa señaló que la operación cumple con sus criterios de retorno y conversión de flujo de efectivo libre, con un múltiplo esperado posterior a sinergias inferior a siete veces, en línea con su política de asignación disciplinada de capital.

La transacción se encuentra sujeta a los procesos habituales de cierre y se prevé que concluya durante el primer trimestre de 2026.

Cemex es una empresa global de materiales para la construcción que produce cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas, con presencia en diversos mercados internacionales.