China prepara un pedido de hasta 120 aviones a Airbus, según el canciller alemán Merz

"Acabamos de recibir la noticia de que la dirigencia china realizará nuevos pedidos a Airbus", declaró este miércoles Merz a la prensa tras su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, según medios alemanes que acompañan al canciller.

El dirigente precisó que se trataría de "hasta 120 aeronaves adicionales", sin ofrecer detalles sobre los modelos ni el calendario de entrega.

El anuncio se produjo en el marco de la primera visita de Merz a China desde que asumió el cargo y después de sus encuentros con Xi y con el primer ministro, Li Qiang, con quienes abordó la cooperación económica y las fricciones comerciales entre la Unión Europea y el gigante asiático.

Airbus es actualmente el principal proveedor extranjero de aeronaves para China y cuenta con una presencia industrial consolidada en el país, donde opera desde 2008 una línea de ensamblaje en la ciudad nororiental de Tianjin para la familia A320, ampliada recientemente con una segunda línea.

El fabricante europeo entregó 793 aviones comerciales en 2025 y mantiene una cartera de pedidos récord de 8.754 aparatos pendientes de entrega.

El anuncio se inscribe en la estrategia de Pekín de consolidar la cooperación con Airbus, una línea reafirmada por el Ministerio de Comercio en un encuentro celebrado en octubre con la cúpula del fabricante europeo.

De concretarse, la operación afianzaría la posición de Airbus en el mercado chino en un momento en que el Gobierno busca atraer inversión extranjera y preservar la solidez de sus cadenas industriales, mientras impulsa el desarrollo del avión nacional C919, producido por la estatal COMAC.

Durante su visita, Merz defendió una cooperación económica "justa" y subrayó la necesidad de garantizar reglas claras y transparencia en las relaciones comerciales.

Antes de viajar a Pekín, el canciller había advertido de que un "desacople" económico con China sería un "error".