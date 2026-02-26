Coalición de estados demócratas insta al Supremo a no limitar el derecho a la ciudadanía

El grupo de gobiernos demócratas presentaron un "amicus brief" (moción presentada por una parte ajena a un litigio) en un caso que revisa el derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio, un derecho que Trump quiere negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

"La Decimocuarta Enmienda es clarísima: si naces en Estados Unidos, eres ciudadano estadounidense. El presidente Trump no tiene el poder de cambiar eso de un plumazo, piense lo que piense", declaró en un comunicado la fiscal de Arizona, Kris Mayes, quien encabeza el escrito.

En su primer día en el cargo en 2025, el republicano emitió una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento de niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

La orden enfrentó al menos dos demandas que prosperaron, obteniendo reiteradas medidas cautelares a nivel nacional que impidieron su entrada en vigor.

Trump acudió al Supremo, que el año pasado decidió escuchar los argumentos del caso. En el documento presentado hoy los fiscales advirtieron que la orden ejecutiva de Trump impondría perjuicios significativos a los estados y sus residentes.

“Los niños despojados de su ciudadanía pierden sus derechos más básicos y se verán obligados a vivir bajo la amenaza de la deportación. Algunos bebés serán apátridas, sin un país de origen al que regresar”, advierten en un comunicado los fiscales.

Unos 255.000 bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.

Trump ha defendido su posición diciendo que la Enmienda 14 se aprobó tras la guerra civil para proteger a los "hijos de los esclavos" y no para "quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía" estadounidense.

Los fiscales generales de Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin, así como de la ciudad de San Francisco, apoyaron a Mayes en el informe de defensa.