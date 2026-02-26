Coca-Cola invertirá casi 6.000 millones de dólares en Brasil hasta 2030

Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, adelantó, frente a representantes de la empresa, que el desembolso fue "anunciado al presidente" Luiz Inácio Lula da Silva y que será destinado a "nuevas fábricas y centros de distribución" a lo largo del país, aunque no brindó más detalles.

Este jueves, Lula se reunió con la presidenta de Coca-Cola para Brasil y el Cono Sur, Luciana Batista, y otros representantes locales de la empresa.

Actualmente, Coca-Cola mantiene unas 35 fábricas que abarcan prácticamente todo el territorio nacional.