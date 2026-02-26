Controladores aéreos argentinos comienzan paros escalonados en aeropuertos de todo el país

La medida de fuerza, convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) -sindicato que acoge a los controladores-, se desarrollará en franjas horarias de tres horas por día y alcanza tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados.

Este jueves habrá un cese de actividades entre las 15:00 y las 18:00 hora local (18:00 y 21:00 GMT) y afectará a al menos 150 vuelos, según estimaron las autoridades.

El viernes continuará de 19:00 a las 22:00 hora local (22:00 a 1:00 del sábado GMT); el sábado de 13:00 a 16:00 hora local (16:00 a 19:00 GMT); el domingo de 9:00 a 12:00 (12:00 a 15:00 GMT); y el lunes 2 de marzo de 5:00 a 8:00 hora local (8:00 a 11:00 GMT), informaron.

Los controladores señalaron en un comunicado que se han "agotado todas las instancias de diálogo" y que la empresa no ha presentado una oferta para destrabar la negociación salarial, que comenzó a fines de 2025.

Desde el sindicato aclararon que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, como las que prestan servicio sanitario, humanitario y de búsqueda o salvamento.

Aerolíneas Argentinas informó este jueves que debió modificar los horarios de 87 vuelos nacionales e internacionales, con una afectación estimada para 9.000 pasajeros.

La aerolínea JetSmart, en tanto, realizó reprogramaciones sin costo, mientras que Flybondi canceló ocho vuelos, reprogramó 52 y gestionó cambios de aeropuertos, con un impacto cercano a los 10.000 pasajeros, según medios locales.

El conflicto surge, según Atepsa, por la falta de una propuesta salarial de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).