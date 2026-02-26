Controladores aéreos argentinos suspenden parcialmente paro al retomarse el diálogo

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) -sindicato que acoge a los controladores- decidió postergar las acciones sindicales previstas para el 26 y 27 de febrero, tras avanzar en una mesa de diálogo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), según informó este jueves en un comunicado.

El sindicato precisó que “continúan plenamente vigentes las medidas notificadas para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo”, a la espera de avances concretos en la negociación.

El Ministerio de Capital Humano, creado por Javier Milei y que engloba tareas que gestionaban una cantidad de antiguos ministerios ahora cerrados, confirmó en un comunicado que se han levantado los paros intermitentes para “facilitar el diálogo y avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo”, y garantizar la normal prestación del servicio.

El cronograma de protestas iba a iniciar este jueves, en reclamo de mejoras salariales y preveía paros escalonados en todos los aeropuertos del país, con impacto tanto en la aviación comercial como en la general.

Según el nuevo esquema, difundido por la Atepsa, la huelga continuará este sábado entre las 13:00 y las 16:00 hora local (16:00 y 19:00 GMT), el domingo entre las 9:00 y las 12:00 (12:00 y 15:00 GMT), y el próximo lunes 2 de marzo entre las 5:00 y las 8:00 hora local (8:00 y 11:00 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con Atepsa, la medida afectará solo a los despegues de aeronaves y quedan exceptuadas las operaciones que se declaren en emergencia, como vuelos sanitarios, humanitarios o de búsqueda y salvamento.

El conflicto se originó a fines de 2025, por la falta de acuerdo salarial entre el sindicato y la empresa.