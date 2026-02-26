Cuatro condenados en Grecia por el espionaje a políticos, militares y periodistas

"Tras valorar todas las pruebas, los testimonios prestados durante la vista oral y los documentos, se demostró que los acusados cometieron de forma conjunta y en complicidad los delitos que se les imputaban", señaló el juez al dictar sentencia.

Los condenados son el empresario israelí Tal Dilian, dueño de Intellexa, la compañía que fabricó y comercializó en Grecia el programa espía ‘Predator’; su esposa y socia, Sara Hamouh; el accionista de la empresa, Félix Bitzios, de nacionalidad griega, y el también griego Yannis Lavranos, responsable de exportar el programa a países como Ucrania, Madagascar y Sudán.

El tribunal consideró que los cuatro violaron la privacidad en las comunicaciones y lograron acceder ilícitamente a un sistema de información de datos y conversaciones personales de tres personas, entre ellas, el periodista de investigación Thanasis Koukakis.

Además, se probó que los acusados intentaron interferir sin éxito en los dispositivos de otras 84 personas, entre ellas el líder de la oposición Nikso Andrulakis, del partido socialdemócrata PASOK.

Los cuatro condenados permanecerán en libertad a la espera de un eventual juicio de apelación.

En un comunicado, Andrulakis señaló que la decisión del tribunal "es una gran derrota para la red paraestatal creada por el primer ministro (griego) Kyriakos Mitsotakis".

En todo caso, el partido opositor criticó la manera en la que se gestionó la investigación judicial y señaló que el hecho de que ningún cargo público haya sido imputado "expone la gestión de la cúpula del Poder Judicial, que archivó graves aspectos de este escandaloso caso".

El escándalo estalló en agosto de 2022 cuando Andrulakis denunció ante el Tribunal Supremo que se había detectado un intento de jaqueo de su móvil a través de 'Predator'.

Mitsotakis reconoció que los servicios de inteligencia espiaron con "medios convencionales" al líder opositor pero alegó no haber sido informado de ello y negó cualquier relación con el caso.