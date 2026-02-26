Cubano incluido por La Habana entre heridos de operativo niega en Miami su participación

El cubano calificó lo ocurrido como "un invento" de las autoridades de la isla.

En declaraciones ofrecidas al bloguero cubano Eliecer Ávila y difundidas en redes sociales, Azcorra Consuegra afirmó que está "bien" y que reside en territorio estadounidense, y negó ser una de las personas heridas en el enfrentamiento descrito por el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba.

Azcorra Consuegra sostuvo además que conoce personalmente a varios de los tripulantes que aparecen en las fotografías divulgadas tras el operativo, pero insistió en que él no estuvo en la embarcación interceptada por las autoridades cubanas.

"En la foto que están poniendo salen personas que yo conozco, pero poner mi nombre y confirmar que soy yo, cuando nunca ha sido así, eso es algo muy grave", dijo, al cuestionar la veracidad de la información oficial.

"Yo no soy la persona que está muerta ni herida ahí", expresó en la conversación con Ávila, en la que relató que salió de Cuba en 2017 y que desde entonces vive en EE.UU.

El cubano señaló que, a su juicio, su inclusión en la lista de heridos responde a un error o a una acción deliberada de las autoridades de la isla. "Para confirmar algo así tienen que verte, investigar, tener tu huella, tu foto, no es simplemente publicar un nombre en una lista", afirmó.

Azcorra Consuegra agregó que ha recibido decenas de llamadas de medios interesados en entrevistarlo, pero aseguró que no desea ofrecer declaraciones a la prensa en este momento. Según explicó a Ávila, prefiere mantener un perfil bajo mientras se esclarece la situación.

El Gobierno cubano identificó a Azcorra Consuegra como uno de los seis heridos tras el operativo ocurrido cuando una lancha con matrícula de Florida fue interceptada cerca del Cayo Falcones, en Corralillo (Villa Clara).

Según la versión del Minint, los tripulantes tenían intenciones de realizar una "infiltración con fines terroristas" y abrieron fuego contra los efectivos militares al ser detectados, lo que derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron cuatro personas y resultaron heridas otras seis, además de un oficial cubano.

El incidente ha generado reacciones en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el Gobierno estadounidense recopilará información propia para esclarecer lo ocurrido, mientras que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación junto con autoridades federales.

En una nota anterior, EFE recogió la reacción de un tío de Azcorra Consuegra en Miami-Dade, quien se mostró en "shock" tras conocer que su sobrino figuraba entre los heridos identificados por Cuba.

El familiar, identificado como Gabriel Azcorra, señaló posteriormente que ha visto por televisión las declaraciones de su sobrino asegurando que se encuentra en Estados Unidos, aunque afirmó que no ha podido hablar directamente con él, ya que habían perdido el contacto desde hacía cuatro años.

"Por lo menos ya sé que está vivo, eso me da tranquilidad", dijo, aliviado.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado la identidad de los heridos ni de los fallecidos, mientras continúan las indagaciones sobre el incidente, ocurrido en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y La Habana.