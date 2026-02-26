Detenido en Italia un presunto instigador del brutal asesinato de tres monjas en Burundi

Agentes del cuerpo de Carabineros (policía militarizada) han procedido al arresto del acusado, G.H, un burundés de 50 años residente en Italia, según ha informado este jueves la Fiscalía de Parma, encargada de conducir las pesquisas sobre el caso.

El detenido había estado a las órdenes del que fuera jefe de Inteligencia de Burundi, Adolphe Nshimirimana, asesinado en 2015, y residía en Italia después de que 2018 obtuviera un visado para llevar a cabo un "curso de formación".

Ahora se le acusa de haber ejercido de instigador y organizador logístico del asesinato de las tres religiosas.

El crimen se produjo en septiembre de 2014 en un convento de Buyumbura, donde tres monjas italianas de la orden de María Severiana fueron halladas brutalmente asesinadas: dos a golpes en la cabeza y con cortes en la garganta; la tercera decapitada.

Este triple homicidio ha sido investigado en varias ocasiones desde entonces pero el caso ha sido reabierto tras la publicación del libro 'Nel cuore dei misteri' (2022) con el que la periodista Giusy Baioni denunciaba la impunidad de los criminales.

A raíz de este libro la Fiscalía de Parma decidió abrir en 2024 una tercera investigación escuchando el testimonio de otras monjas que jamás habían declarado ante las autoridades de Burundi y que aludieron al "clima de auténtico terror" que se vivía entonces en el país africano, acusando del crimen a su policía secreta.

La investigación ha revelado que el difunto general Nshimirimana había ordenado el asesinato de las monjas porque presuntamente se habían negado a colaborar en la atención médica a los milicianos burundeses en el Congo.

Pero los fiscales de Parma creen que los asesinatos tuvieron otros motivos: uno de carácter económico y otro de tipo 'esotérico-sacrificial, pues el general había supuestamente reclamado un "rito propiciatorio" de buen augurio para su ambiciones presidenciales.

La emisora local Radio Publique Africaine (RPA) aseguró entonces que el asesinato de las tres religiosas italianas fue ordenado por el entonces presidente Pierre Nkurunziza, de quien Nshumirimana llegó a ser uno de sus más cercanos colaboradores.