Díaz-Canel: Cuba "no agrede ni amenaza", pero sí se defiende ante la "agresión terrorista"

En un mensaje en redes sociales, su primero sobre el incidente de la víspera, el presidente escribió: "Cuba no agrede ni amenaza. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional".

En este sentido, también en redes sociales, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó que "la defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional es un deber ineludible".

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de EE.UU. desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales. Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos", agregó.

Según informó el Ministerio del Interior (Minint), este miércoles por la mañana se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre una lancha rápida procedente de EE.UU., que había entrado de forma ilegal en aguas territoriales cubanas, y una patrulla de las Tropas Guardafronteras de la isla.

El incidente, registrado en la costa norte de Villa Clara (centro de Cuba) se saldó con cuatro de los diez integrantes de la lancha muertos y un total de siete heridos (los otros seis tripulantes de la lancha y el comandante de la embarcación cubana).

El Minint aseguró tras interrogar a los detenidos que la incursión tenía "fines terroristas", que todos los integrantes de la lancha eran cubanos residentes en EE.UU. y que muchos tenían "un historial conocido de actividad delictiva y violenta".

Agregó que dos de los heridos estaban incluidos en su lista terrorista por su "implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".

Además, informó de la incautación en esta operación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Asimismo, dio cuenta de la detención en tierra de otro cubano supuestamente "enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada".

El enfrentamiento se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, evidentes en el bloque petrolero impuesto por EE.UU. a Cuba, considerado contrario al derecho internacional por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y que está ahondando la grave crisis que ya sufría la isla.

Por el momento se desconoce si hay alguna relación entre el incidente armado y el contexto geopolítico, pero estos hechos podrían contribuir a elevar el ruido y la tensión entre las dos capitales.