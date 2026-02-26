Dinamarca y Noruega introducirán restricciones a permisos de residencia para ucranianos

El Ministerio de Extranjería danés pretende cambiar la ley que garantiza a todos los ucranianos de forma automática el derecho a trabajar y a recibir ayudas sociales.

Los que procedan de regiones menos afectadas por el conflicto bélico verán sus casos tratados de forma individual -una fórmula ya usada por Noruega-, al igual que las personas que están en edad de ser movilizadas.

"Eso satisfará al Gobierno ucraniano, que varias veces ha instado a que los ucranianos llamados al Ejército no reciban permiso de residencia en Europa. Pero también aliviará a los municipios presionados para encontrar vivienda para los ucranianos recién llegados", señaló en un comunicado el ministro danés de Extranjería, Rasmus Stoklund.

Los ucranianos de entre 18 y 60 años tampoco recibirán protección colectiva de forma automática en Noruega, que tratará a partir de ahora cada caso de forma individual.

"Noruega ya ha recibido el mayor número de ucranianos en toda la región nórdica. Para asegurar que no recibimos una parte desproporcionada, son necesarias medidas más estrictas", declaró en un comunicado la ministra noruega de Justicia, Astri Aas-Hansen.