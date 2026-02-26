EEUU ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por dos capos del Cartel de Sinaloa

Los narcotraficantes buscados son René Arzate García, alias La Rana, y su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles, considerados capos de la plaza de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para el Cartel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Ambos están acusados de narcotráfico en el Distrito Sur de California desde 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según la agencia antidrogas DEA, La Rana y Aquiles han controlado conjuntamente el área de Tijuana durante los últimos 15 años manteniendo su autoridad mediante la violencia.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los hermanos son figuras clave en el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una grave crisis de opioides en Estados Unidos y que Trump catalogó como "arma de destrucción masiva".

El anuncio de esta recompensa se produce menos de una semana después del operativo del Ejército mexicano apoyado por la inteligencia estadounidense que derivó en la muerte en Jalisco del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado del país.