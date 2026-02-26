El área quemada por el incendio en Florida casi se duplica al avanzar sin control

El área afectada por el 'Incendio Nacional' ('National Fire') casi se duplicó desde el miércoles, cuando el Fire Enterprise Portal (EGP) del Departamento de Agricultura estatal reportaba 13.589 acres (casi 5.500 hectáreas) quemados en la Reserva Nacional del Gran Ciprés, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida.

El área afectada, en el condado de Collier había alcanzado un estimado de 25.000 acres (más de 10.000 hectáreas) el martes, pero el sistema confirma ahora casi 10.000 hectáreas que se han quemado.

Los bomberos no han contenido un el incendio, que "permanece activo por las condiciones de sequía y la amplia vegetación muerta por las heladas" de la ola de frío reciente, lo que crea un ambiente "inusualmente" propicio para la combustión, indicó el Servicio Nacional de Parques (NPS, en inglés).

El organismo informó en un comunicado que bomberos trabajan sobre tierra y aire para contener las llamas, que han afectado a la carretera conocida como 'Alligator Alley' (Callejón de los caimanes), pues los Everglades es un parque nacional con especies en peligro como estos reptiles, cocodrilos y panteras.

El incendio, presuntamente originado por factores humanos, está afectando terrenos federales a unas 20 millas (32 kilómetros) al este de la ciudad de Naples.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cambio en la dirección del viento podría incrementar los impactos del humo en comunidades aledañas al incendio, advirtieron el NPS y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

"El humo del Incendio Nacional en la Reserva Nacional del Gran Ciprés está desviándose gradualmente al oeste/suroeste a lo largo del Condado de Collier esta mañana. Es posible que haya una persistente baja visibilidad y una deteriorada calidad del aire", alertó la oficina del NWS en Miami.

Aunque las autoridades cerraron durante la noche partes del 'Alligator Alley', la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) notificó este jueves su reapertura desde temprano.

Este incendio ocurre en medio de las condiciones de sequía severa o extrema del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75 % más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', que está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo.