El Banco de México eleva al 1,6 % su pronóstico de crecimiento en 2026

De acuerdo con el 'Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2025’, el ajuste ocurre debido a que en el cuarto trimestre del año “la actividad económica registró una expansión mayor a la anticipada.

“Este desempeño ocasionó que para 2025 en su conjunto el crecimiento del PIB se ubicara en 0,6 %, tasa mayor a la estimación puntual de 0,3 % publicada en el informe previo”, detalló el informe.

Por otro lado, el organismo autónomo calculó en un 1,6 % su proyección central del PIB para 2026, frente al 1,1 % previo.

El banco central justificó el aumento de expectativas debido “al mejor desempeño de la variación del PIB en el último trimestre de 2025”.

No obstante, advirtió de varios riesgos para el crecimiento, entre ellos que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos, particularmente con la revisión del T-MEC, los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, que el crecimiento de Estados Unidos sea menor a lo esperado y que la reconfiguración de cadenas de proveeduría nacionales ante los mayores aranceles a ciertas importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales afecte la actividad económica de algunos sectores.

Por otro lado, la Junta de Gobierno mantuvo su pronóstico de la inflación general, que estima en un 3,6 % anual en el último trimestre de 2025.

Sin embargo, contempló que la inflación aumente en el primer trimestre de 2026, “para luego comenzar a descender a partir del segundo trimestre” y podría concluir el año en 3,5 %.

El pasado 5 de febrero, Banxico hizo una pausa en su reducción de la tasa de interés y la dejó sin cambios en el 7 %, tras doce reducciones consecutivas.

El banco central también proyectó para este año la creación de entre 260.000 y 460.000 empleos formales, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por debajo del intervalo anterior, que iba de 340.000 a 540.000.