El banco estatal ruso Sberbank aumentó beneficios netos un 7,9 % en 2025

El fuerte incremento se debe al tirón de sus ingresos por intereses del Grupo Sberbank, que aumentaron un 20 %, los ingresos por comisiones disminuyeron en cambio un 5 %.

También disminuyeron un 21 % los gastos de reservas en comparación con el año anterior.

Como resultado, el beneficio neto de Sberbank en 2025 aumentó un 7,9 % superando los 1,7 billones de rublos.

El resultado superó los pronósticos de los propios analistas para el último trimestre de 2025, que situaban el crecimiento en un 11 %.

Ayer, el banco VTB, que fue el primero en publicar sus cuentas, reconoció una caída de sus beneficios netos en un 31 % en el cuarto trimestre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El crecimiento de Sberbank tiene lugar en un contexto de estricta política monetaria promovida por el Banco Central ruso (del 15,5 % ahora), que los primeros seis meses del año pasado se mantuvo en el 21 %.

Las autoridades rusas han reconocido una ralentización de la economía nacional, que se está reflejando en el cierre de negocios, la caída del consumo y el aumento de precios.