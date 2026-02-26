El canciller de Uruguay celebra la ratificación del acuerdo UE-Mercosur

Minutos después de que 91 de 93 diputados uruguayos dieran su voto a favor del acuerdo, el ministro aseguró en una rueda de prensa que de esta forma se dio cierre a "una fase que llevó más de dos décadas" de negociaciones.

"Nos ponemos a pensar cuánta gente, cuántos uruguayos, cuántos técnicos, cuántas figuras, cuántas mujeres y cuántos hombres recorrieron estos 25 años que terminaron en el día de hoy. Por tanto: homenaje a ellos", manifestó.

"Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y la cumplimos. En pocas horas, si va todo en la dirección correcta, nuestros hermanos argentinos también van a votar en el Parlamento. Ayer lo votó la Cámara de Diputados de Brasil y en poco tiempo lo votará el Senado de Brasil y en el mes de marzo lo va a votar el Paraguay", describió el canciller.

Lubetkin, quien minutos después de concluida la votación recibió un saludo de parte del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo también que espera que esta señal sea "correctamente leída en Europa".

Con el debate concluido, el canciller resaltó el "extraordinario peso" sobre los hombros de las autoridades, que ahora les tocará trabajar "para empezar a construir ese futuro que -sin dudas- no será sencillo".

Según dijo, parte de esa "construcción" implica hacer una adecuación para los sectores productivos que corren riesgo de verse perjudicados con la firma de este acuerdo histórico.

El Mercosur y la UE firmaron este histórico acuerdo el sábado 17 de enero, luego de 25 años de negociaciones.

Mientras tanto, el cierre de las negociaciones se había dado el 6 de diciembre de 2024 durante una cumbre del Mercosur llevada a cabo en Montevideo a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este jueves, la Cámara de Senadores de Argentina también está debatiendo un acuerdo que -según la UE- "crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 35 % del comercio global".