El conglomerado colombiano Grupo Aval aumentó su utilidad neta en un 69,6 % en 2025

Según el balance, los activos totales a 31 de diciembre de 2025 ascendieron a 348 billones de pesos (unos 94.345 millones de dólares), lo que significó un aumento del 6,4 % frente al año anterior.

El Grupo Aval controla en Colombia cuatro grandes bancos comerciales (Banco de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas), el fondo de pensiones Porvenir y la corporación financiera Corficolombiana.

Igualmente tiene presencia en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países en los que suma millones de clientes a través de distintas entidades financieras.

La cartera bruta del grupo se ubicó en 190,9 billones de pesos (unos 51.700 millones de dólares), lo que representa un crecimiento del 4,6 % frente a 2024, mientras que los depósitos consolidados ascendieron a 207,4 billones de pesos (unos 56.229 millones de dólares), un aumento del 11,2 %.

El balance también mostró una mejora en los indicadores de calidad, con una reducción de la cartera vencida a más de 90 días al 3,3 %, frente al 4,1 % reportado en 2024, y una disminución del costo de riesgo al 1,9 %, desde el 2,3 % del año previo.