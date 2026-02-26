El DAX 40 sube un 0,45 % después de la publicación de resultados

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,45 % en 25.289,02 puntos.

Los resultados y objetivos empresariales de Nvidia son impresionantes pero los inversores optaron por recoger beneficios.

En Fráncfort, el productor de software para empresas SAP ganó un 3,3 %, hasta 172,22 euros, impulsado por la fuerte subida en bolsa de las estadounidenses Snowflake y Salesforce.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en Estados Unidos en 4.000 hasta 212.000, menos de lo previsto.

El fabricante de artículos deportivos Adidas ganó en el DAX 40 un 2,5 %, hasta 162,50 euros, y Puma se disparó en el índice MDAX de empresas medianas un 9,8 %, hasta 24,83 euros, pese a publicar las pérdidas anuales más elevadas de su historia.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials perdió un 4,9 %, hasta 190 euros, porque le perjudica la nueva regulación europea de emisiones para ayudar a las empresas que usan mucha energía para producir debido a que había orientado su producción a menos emisiones.

El fabricante de motores para aviones MTU bajó un 3,1 %, hasta 369,50 euros, después de que Kepler Cheuvreux dejara de recomendar la compra de las acciones.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom cayó un 2,2 %, hasta 32,91 euros, después de publicar unos resultados que fueron considerados flojos.