El Gobierno colombiano se moviliza en busca de dos candidatos al Congreso desaparecidos

El ministro subrayó en X que las autoridades no permitirán que "el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país", cuando faltan diez días para las elecciones legislativas del 8 de marzo, y aseguró que las autoridades "no descansarán hasta esclarecer estos hechos".

"Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares", afirmó el funcionario, quien detalló que fueron desplegadas unidades de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate del Ejército y la Policía.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, manifestó en su cuenta de X que "la democracia se respeta y se garantiza con la seguridad de todas y todos quienes participamos en ella", en un mensaje en el que exigió la entrega con "vida, dignidad e integridad" de los candidatos.

La desaparición más reciente, ocurrida el miércoles, es la de Ana Guetio, candidata a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el departamento del Cauca (suroeste).

Según su equipo de campaña, Guetio desapareció la noche del miércoles tras participar en una reunión ciudadana en la aldea de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, una zona con presencia de grupos armados ilegales.

Este caso se suma al del candidato del Partido Conservador Andrés Vásquez, cuyo paradero se desconoce desde ese mismo día, cuando se movilizaba entre los municipios de Pelaya y Aguachica, en el departamento caribeño del Cesar.

Las autoridades encontraron su vehículo y pertenencias abandonados en la carretera, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Ese partido pidió al Gobierno reforzar las medidas de protección para los aspirantes a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las que se elegirá el Congreso para el periodo 2026-2030.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió recientemente que 171 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por violencia y posibles irregularidades de cara a los comicios.

Además, el pasado 10 de febrero la senadora indígena Aída Quilcué, que busca la reelección, fue secuestrada en el Cauca por un grupo armado y liberada horas después, en otro episodio que encendió las alarmas sobre la falta de seguridad de los candidatos en esta campaña electoral.