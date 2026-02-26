El Gobierno de Perú envía ministros a las regiones impactadas por lluvias e inundaciones

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló que el Ejecutivo ha designado a los ministros a cargo de los departamentos de Amazonas, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, La Libertad, Cusco, Huánuco, Loreto, Ica, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tumbes, San Martín, Ucayali y Tacna.

También ha designado ministros para supervisar las labores en la región de Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 95 municipios en riesgo por precipitaciones.

En los últimos días se han registrado al menos cuatro fallecidos en la ciudad de Arequipa, la más afectada hasta el momento por fuertes aluviones que inundaron numerosas partes de la urbe situada en el sur peruano.

La nueva primera ministra de Perú, Denisse Miralles, afirmó que el nuevo Gobierno de transición afrontará en el terreno y no desde el escritorio la emergencia causada por las lluvias e inundaciones que afectan a varias regiones del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quince de las veiticinco regiones del país fueron declaradas en emergencia desde el miércoles por el nuevo Gobierno para atender las zonas afectadas, entregar bonos de arrendamiento de viviendas para los damnificados y activar un seguro agrario para los pequeños productores afectados por las lluvias.

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos. Cada gobernador tiene hoy un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos", declaró Miralles este jueves.

En ese sentido, la jefa del Consejo de Ministros confirmó que cada ministro tiene decisión para acelerar la atención en territorio y coordinar con las autoridades regionales y locales".

"Estamos verificando daños, evaluando infraestructura crítica y actuando para restablecer la transitabilidad, proteger a las familias y asegurar la continuidad de los servicios básicos. La prioridad son las personas", sostuvo.

Miralles agregó que, para afrontar emergencia, "no hay excusas ni demoras" y "el Estado está presente para proteger la vida, la salud y el sustento de las familias". "Nuestro compromiso es acompañar la emergencia hasta la recuperación total", enfatizó.

"El país necesita respuestas concretas, y eso es lo que estamos dando: presencia, decisión y acción en cada región afectada", concluyó la primera ministra.